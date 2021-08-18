Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 136 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, 34 gram kenevir tohumu, metal arama detektörü ve 26 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Berkay Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Fırat Aydınus Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:41:51. #1.14#

title