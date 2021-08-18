Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 136 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, 34 gram kenevir tohumu, metal arama detektörü ve 26 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu