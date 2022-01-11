Adana'da üreticilere Halep melezi 30 keçi dağıtıldı

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştiricilere Halep melezi 30 keçi dağıtıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Keçilerde Süt Verimini Arttırma" projesi kapsamında Karaisalı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, müdürlük olarak kırsal kesimlerdeki projelere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şevki Altunbaş da projeyle 905 ila 1100 oğlak elde edilmesini amaçladıklarını belirterek, keçilerin süt verimini takip edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçedeki 15 mahallede belirlenen 2'şer besiciye 1'er olmak üzere toplam 30 keçi teslim edildi.

Törene, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Başğen - Ekonomi Haberleri

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