Adana'da Typ Kapsamında Alınacak İşçiler Meclis'e Taşındı

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana'da Toplum Yararına Program'dan (TYP) yararlanan işçilerin bu yıl işe başlatılmamasını Meclis'e taşıdı.

TBMM'de Türkiye İş Kurumu'nun uygulamaya koyduğu Toplum Yararına Program'dan yararlanan işçilere bu yıl iş başı yaptırılmaması nedeniyle konuşan Tümer, TYP'nin işsizliğin yoğun olduğu yerlerde istihdamda zorluk çeken işsizlerin çalışabilmesine olanak tanıma amacı taşıdığını ancak işsizlikte birinci, hayat pahalılığında üçüncü sırada yer alan Adana'da bu kapsamdaki işçilere henüz çalışma izni verilmediğini ifade etti. Tümer, "Türkiye genelinde birçok ilde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçiler iş başı yapmışken maalesef bu kapsamdaki işçiler Adana'da henüz işe başlatılmamıştır. Geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta iş başvuruları alınan ve 24 Mart'ta işe başlayan çalışanların, bu yıl Nisan ayında olmamıza rağmen henüz iş başvuruları dahi alınmamıştır. Program gereği yılda 9 ay çalışma olanağı tanınan işçilerimiz için başvuru süreci ne zaman başlayacaktır?" dedi. - ADANA