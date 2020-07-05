Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

05.07.2020 05:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 05:42

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayda, S.S, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla kaldırıldıkları özel hastanedeki ilk tedavilerinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanenelerine sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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