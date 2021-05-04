Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı
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Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletteki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletteki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Döşeme Mahallesi'nde devriye görevi yapa polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACV 180 plakalı motosikletteki iki kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine bulvardaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletteki biri kadın iki kişiyi Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında yakaladı.

Gözaltına alınan iki kişi, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı
Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı
Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı
Son dakika haber | Polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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