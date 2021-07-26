Adana'da otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda, S.D. yönetimdeki otomobil, aynı istikamette seyreden U.S. idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan U.S. ve motosikletteki B.C, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza, otomobildeki araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu