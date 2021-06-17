Adana'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
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Adana'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor

Adana'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Ekonomi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yerinde aşılama hizmeti verildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yerinde aşılama hizmeti verildi.

AOSB'de oluşturulan aşılama istasyonlarına giden işçilerden randevusu bulunanlara aşıları uygulandı.

Randevusu olmayanlara ise burada randevu kaydı oluşturulup aşılama yapıldı.

Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 40 personel burada gruplar halinde görev yaptı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gazetecilere, 45 bin kişiyi aşılamak için fedakarca çalışan sağlık ekiplerine teşekkür ettiği.

Çalışanların ve fabrika sahiplerinin de aşılama çalışmalarından memnun olduklarını belirten Sütcü, "Ben bu çalışmanın çalışanlarımıza ve halkımıza en iyi hizmetin olduğunu düşünüyorum. Hastanelere gidip sıra ve yoğunluktan ziyade böyle bir çalışma devletimizin gücünü de göstermektedir. Sağlık personeli arkadaşlarımız bugün yaklaşık 300 personelimizi aşıladılar. Devletimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin de aşılama çalışmalarını izledi, sağlık personeli ve fabrika çalışanlarıyla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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