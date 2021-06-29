Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
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Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor

Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor

Adana'da yarın başlayacak "Star Fight Arena Muay Thai Gecesi" turnuvası öncesi rakip sporcuların bir araya geldiği tanıtım toplantısı düzenlendi.

Adana'da yarın başlayacak "Star Fight Arena Muay Thai Gecesi" turnuvası öncesi rakip sporcuların bir araya geldiği tanıtım toplantısı düzenlendi.

Adana Valiliği öncülüğünde organize edilen turnuva öncesi kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden Hakan Şahade ve turnuvada karşılaşacak 18 sporcu katıldı. Toplantı öncesi konuşan Durna, turnuva öncesi tüm sporculara başarılar dileyerek, "Muay thai güzel bir spor dalıdır. Ülkemizde yapılan bu tür çalışmaları destekliyoruz. Bundan sonra da artarak devam edecek. Salgından dolayı önemli müsabakaları yapamadık ama tekrar başlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Antrenör Hakan Şahade ise pandemi nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini ama bir araya gelerek bunu atlattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılaşacak sporcular basına tanıtıldı.


Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor
Adana'da Muay Thai turnuvası heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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