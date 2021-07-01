Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
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Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti

Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Spor

Adana'da 5 ülkeden 18 sporcunun mücadele ettiği 'Star Fight Arena Muay Thai Gecesi' turnuvasında başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Adana'da 5 ülkeden 18 sporcunun mücadele ettiği 'Star Fight Arena Muay Thai Gecesi' turnuvasında başarılı olan sporcular ödüllendirildi. Gecenin Star Fight Şampiyonluk Kemeri'ni ise İranlı rakibi Ali Zarinfar'ı yenen Sercan Koç kazandı.

'Star Fight Arena Muay Thai Gecesi' turnuvası, Adana Valiliği öncülüğünde, Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden Hakan Şahade'nin koordinatörlüğünde kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünün de izlediği turnuvada Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Afganistan'dan 18 sporcu, ringde kıyasıya mücadele etti. Gecenin önemli maçında Türk sporcu Sercan Koç ve İranlı sporcu  Ali Zarinfar, Star Fight Şampiyonluk Kemeri için ringde kozlarını paylaştı. İranlı rakibini yenen Koç, Star Fight Şampiyonluk Kemeri'nin sahibi oldu. Turnuvada başarılı olan sporculara kupalarını, Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri takdim etti. 


Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti
Adana'da 'Muay Thai' rüzgarı esti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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