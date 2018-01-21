Adana'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Adana'da inşaat bekçisi görev yaptığı kulübede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın bekçiliğini yapan Musa Yılmaz (54) görev değişimi için gelen arkadaşı tarafından kulübesinde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri Yılmaz'ın ölü bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.