Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı
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Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan patateslerin dağıtımına Adana'da başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan patateslerin dağıtımına Adana'da başlandı. Patateslerini alan ihtiyaç sahipleri Erdoğan'a teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan alımı yapılan patateslerin yüklendiği 24 tır Adana'ya geldi. Patatesler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinde kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Ekipler gelen patatesleri ilk olarak merkez Seyhan ile İmamoğlu, Kozan ve Aladağ ilçelerinde dağıtmaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'ne giden ekipler ailelere patateslerini teslim etti.

Patatesini alan Dursun Tan isimli vatandaş patates dağıtımından memnun olduğunu belirtti. Tan, "Arkamızda koskoca devletimiz var. Ramazan ayının ilk gününde çok iyi oldu. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde de gelecek kuru soğanların, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi. - ADANA

Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı
Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı
Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı
Adana'da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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