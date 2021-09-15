ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya'da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 08:57:40. #1.11#