Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 17 bin 917 lira ceza

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Adana'da yük ve yolcu taşımacılığı yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 17 bin 917 lira ceza uygulandı.

Adana'da yük ve yolcu taşımacılığı yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 17 bin 917 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunun merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi yakınında uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında 55 MA 0146 plakalı ticari aracı durdurarak incelemede bulundu.

Araçta yük ve yolcu taşındığını belirleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü Casim A'nın (20) da alkollü olduğundan şüphelendi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Ekip, sürücü belgesi bulunmayan, alkollü araç kullanan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan Casim A'ya 17 bin 917 lira ceza uyguladı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içindeki yük ve yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sürücü, araçtaki yolcuların ailesi olduğunu ve cenazeye katılmak için yola çıktıklarını belirtiyor.

Alkol kontrolü sırasında ise sürücü, polisin görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

Daha sonra ise yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı