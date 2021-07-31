Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar
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Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana'ya geldi. Havalimanında Balotelli'yi karşılayan Mavi Şimşekler'in taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana'ya geldi. Havalimanına inen Balotelli'yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı.

KENDİSİNİ ALMAYA GELEN ARACA ZORLUKLA ULAŞTI

Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli'nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Balotelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli'yi evine uğurladı.

Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar
Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar
Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar
Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar - Haberler Spor
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