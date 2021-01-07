Adana'da 313 paket kaçak sigara ele geçirildi
07.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:22
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafabeyli Mahallesi'nde yol kontrolünde S.Y'nin kullandığı çekiciyi durdurdu.
Aracın dorsesinde yapılan aramada, bandrolsüz değişik markalarda 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.
S.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur