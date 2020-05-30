Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan Adalar'a giriş çıkış yasağı normalleşme adımlarıyla 1 Haziran'da sona eriyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla atılan normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Adalar Kaymakamlığı, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanması kararının, 31 Mayıs saat 24.00'de sona ereceğini duyurdu. Böylece 1 Haziran itibarıyla Adalar'a giriş çıkışlar serbest olacak.

YASAK 26 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile ilçeye yapılan tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.

31 MAYIS SAAT 24.00'DA YASAK KALKIYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; Adalar'a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erecektir."

Kaynak: AA