ADA Coin Yorum: Boğalar Önemli Bir Desteği Savunurken Cardano (ADA) 4 Günde % 20 Düştü

ADA coin yorum: Cardano (ADA), merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Boğalar önemli desteği savunmak için savaşırken, ADA son dört günde toplamda % 20 düştü. Bitcoin'e karşı, kripto para birimi de geçici olarak mücadele ediyor.

ADA COİN YORUM:

Temel Destek Seviyeleri: 1,17 ABD Doları, 1,10 ABD Doları, 1,00 ABD Doları.

Temel Direnç Seviyeleri: 1.30 $, 1.47 $, 1.46 $.

ADA, geçen hafta 1,00 $ 'lık yükselen trend çizgisinde destekten geri döndüğünden bu yana toplamda% 10,5 arttı. Toparlanmanın ardından ADA, 1,46 dolara kadar yükselmeye devam etti. Fiyat artışı, ADA'nın Coinbase Pro platformuna eklenmiş olmasından kaynaklanıyordu.

Ne yazık ki, 1,37 $ 'dan (1,414 Fib Uzatma seviyesi) direncin üzerinde bir günlük mum kapatamadı ve oradan devredildi. Döndürüldüğünden bu yana, ADA, destek bugün 1,17 $ (kısa vadeli 0,618 Fib) olarak bulunana kadar önceki dört gün içinde düştü ve bu zaman diliminde toplam kaybı yaklaşık% 20'ye çıkardı.

ADA-USD Kısa Vadeli Fiyat Tahmini

İleriye baktığımızda, ilk destek seviyesi 1.17 $ (.618 Fib) seviyesinde. Bunu 1,10 dolar, yükselen trend çizgisi 1,00 dolar ve 0,95 dolar (.5 Fib) takip ediyor.

Öte yandan, ilk direnç 1,30 dolarda yatıyor. Bunu 1,37 Dolar (1,414 Fib Uzatma), 1,46 Dolar (1,618 Fib Uzatma) ve 1,50 Dolar takip ediyor. Ek direnç 1.625 $ ve 1.70 $ 'dır.

RSI orta hatta işlem görüyor ve bu da piyasadaki kararsızlığı gösteriyor. 50'nin altına düşerse, düşüş momentumu toparlanacak ve muhtemelen ADA'yı 1.00 $ 'a çekecektir.

ADA/ BTC - Alıcılar 2000 SAT'ı Savunmak İçin Savaşıyor.

Temel Destek Seviyeleri: 2000 SAT, 1950 SAT, 1800 SAT.

Anahtar Direnç Seviyeleri: 2300 SAT, 2455 SAT, 2645 SAT.

Bitcoin'e karşı, ADA geçen hafta 1800 SAT'tan 2500 SAT'a kadar yükseldi. Uzun vadeli .618 Fib Retracement tarafından sağlanan 1800 SAT desteğine ulaşmak için 2900 SAT'tan düştükten sonra Mart ayında mücadele ediyordu.

2500 SAT'tan, bugün 2000 SAT'da desteğe ulaşana kadar, 618 Fib Retracement tarafından sağlanan baş aşağı gitmeye başladı.

ADA-BTC Kısa Vadeli Fiyat Tahmini

İleriye baktığımızda, satıcılar 2040 SAT'ın altına düşerse, ilk destek 1950 SAT'da (aşağı yönlü 1.272 Fib Uzatma) yatıyor. Bunu 1800 SAT (.618 Fib Retracement), 1600 SAT (Temmuz 2020 Highs) ve 1425 SAT (.786 Fib Retracement) takip ediyor.

Öte yandan, ilk direnç 2300 SAT'ta. Bunu 2455 SAT, 2645 SAT (düşüş .618 Fib), 2800 SAT ve 2888 SAT (düşüş .786 Fib) takip ediyor.

Benzer şekilde, RSI orta hatta işlem görüyor ve bu da piyasadaki kararsızlığı gösteriyor. 50'nin altına iterse, düşüş ivmesi artacak ve muhtemelen ADA'nın 2000 SAT'ın altına düşmesine neden olacaktır.

ADA COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

Cardano'nın kullanacağı demokratik yönetişim sistemi, projenin zamanla evrim geçirmesine olanak tanırken, kendi kendini fonlayacak hazine sistemiyle de sürdürülebilirlik sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu gizliliği, sağlıklı bir denetimle birleştireceğini öne süren Cardano, bu sayede kendi oluşturduğu bu "denetimli bilgi işlem" tarzıyla daha geniş finansal katılıma önayak olmayı amaçlıyor.

Cardano, mülkiyet ve yönetim bakımından ayrılan üç kuruluş tarafından destekleniyor: Cardano ekosisteminin gelişimini yöneten İsviçre merkezli bağımsız kuruluş Cardano Vakfı; Cardano'yu tasarlayıp geliştiren IOHK ve Cardano'nun kâr amaçlı kısmını ticari iştiraklerle destekleyen kâr amaçlı iş kolu Emurgo.

Cardano'nun geliştirme yol haritası beş döneme ayrılıyor; Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire. Her dönemin sıralı düzende birçok kod sürümü üzerinde geliştirilecek ve desteklenecek kendi özel fonksiyonları olsa da; tümünün gelişimi farklı sistemler üzerinde, paralel ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

Cardano, blockchain'de herkese açık biçimde kaydedilen ADA işlem geçmişinin kullanıcılar tarafından da kontrol etmesini sağlayan kendi blok gezginine sahiptir..

Cardano Madenciliği ve Cardano Stake Nasıl Yapılır?

Cardano, Bitcoin'in aksine bir iş ispatı blockchain'i üzerinde çalışmıyor. Cardano, Ouroboros olarak bilinen, genel pay ispatı algoritmalardan çok daha spesifik bir yöntemle çalışan bir pay ispatı algoritmasına sahip. Ouroboros, zaman dilimlerini, "devre" (epoch) olarak adlandırılan parçalara ayırıyor. Bunu çalışmada mesai saatlerine benzetmek de mümkün. Her devre, Cardano blockchain'inde blokları yaratmak ve doğrulamakla görevli, seçilmiş bir zaman slotu lideri tarafından yönetiliyor. Bir slot lideri, bir devrede bloklarının %50 veya daha fazlasının üretmesi şartıyla eğer devresinde bir işlem blokunu yaratmazsa, sıra bir sonraki slot liderine geçiyor. Bloklardaki işlemler, slot liderleri tarafından üretilmelerinin ardından paylara bağlı olarak seçilen girdi doğrulayıcıları (input endorser) tarafından onaylanıyor. Bir devrede, birden fazla girdi doğrulayıcısı olabiliyor.

Ouroboros ödül sistemi, coin üretmek için büyük miktarda güç kullanan iş ispatına karşın bulunabilirlik ve işlem doğrulama için teşviklere sahip. Cardano blockchain'inde görev alanlara verilen ödüller üç paydaş arasında dağılıyor; girdi doğrulayıcılar, çok taraflı bilgi işlem paydaşları ve ve zaman slotu liderleri.

Cardano staking, yol haritasında bulunan Shelley döneminin bir özelliğidir. Mayıs 2020'de aktif hale gelen Shelley Teşvik Testneti, ADA sahiplerinin kendi paylarını devrederek ya da pay havuzu (stake pool) işleterek ödül kazanmalarını sağlıyor.

Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

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