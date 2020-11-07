Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nin 8. haftasında Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. 8 maç sonunda 3 puan toplayan Sittard, puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nde zor günler geçiriyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sittard, 8 hafta sonunda galibiyet alamazken sadece 3 puan toplayabildi.

Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak evinde Zwolle ile 2-2 berbere kaldı. Fortuna Sittard, 6. dakikada Emil Hansson ve 45. dakikada George Cox'un golleriyle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

BİR SONRAKİ MAÇTA ZORLU RAKİP

Adeta ligin dibine demir atan Sittard'ın 9. haftadaki rakibi Hollanda'nın dev kulüplerinden Feyenoord olacak.