Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor
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Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor

07.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:34

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nin 8. haftasında Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. 8 maç sonunda 3 puan toplayan Sittard, puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nde zor günler geçiriyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sittard, 8 hafta sonunda galibiyet alamazken sadece 3 puan toplayabildi.

Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak evinde Zwolle ile 2-2 berbere kaldı. Fortuna Sittard, 6. dakikada Emil Hansson ve 45. dakikada George Cox'un golleriyle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

BİR SONRAKİ MAÇTA ZORLU RAKİP

Adeta ligin dibine demir atan Sittard'ın 9. haftadaki rakibi Hollanda'nın dev kulüplerinden Feyenoord olacak.

Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor
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