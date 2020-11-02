Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının 7 haftası geride kalan ligde hiç galibiyet alamaması ve son sırada yer almasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.