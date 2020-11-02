Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor
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Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor

02.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:48
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının 7 haftası geride kalan ligde hiç galibiyet alamaması ve son sırada yer almasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Yeni sezona iyi başlayamayan Fortuna Sittard henüz maç kazanamadı.

Son olarak Ajax karşısında 5-2 kaybeden Fortuna Sittard, geride kalan 7 haftada 2 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece iki puan topladı. Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı.

SEZON TAMAMLANMAYINCA KÜMEDE KALDILAR

Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.

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