Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard kulübünün U-21 takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübünün U-21 takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

Belçika basınına konuşan 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, "17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ancak o zaman Belçika'da oynuyordum ve yurt dışına çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm" ifadelerini kullanarak Sarı Lacivertliler'e gitmeyi reddettiğini dile getirdi.