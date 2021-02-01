Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı
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Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı

01.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:59

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinde önemli bir paya sahip olduğu söylenen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı transferle ilgili, "Bazen şartlar oluşur ya. Bir olayda bütün şartlar tek tek oluşmaya başlar. Her adımımda şartlar oluştu. Mesut Özil üst düzey bir futbolcu. Dünya yıldızı geldi" dedi.

Fenerbahçe taraftarlığıyla da tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Uçankuş TV'de sarı lacivertli kulübün Mesut Özil transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde önemli bir rolü olduğu söylenen Ilıcalı, "Bana göre bu transferin olma sebebinin birinci sebebi başkanımız Ali Koç. Bir kulüpteki kararları Ali Koç alır. Başkan kararı almadıktan sonra hepimiz toplansak da olmaz. Başkanımızın hayata bakışı farklıdır. Başkanlık kolay değil. O konumda insan yanlızlaşıyor. Beni bu derece onore etmesi, sürekli benden başkası beni duygulandırdı. Ali Koç farkı. Ben elimden geleni yaptım ama tabii başkanın kararı, faktörü daha önemli, ön planda" dedi.

"TRANSFER İÇİN TÜM ŞARTLAR OLUŞTU"

Ilıcalı, transfer süreciyle ilgili ise, "Bazen şartlar oluşur ya. Bir olayda bütün şartlar tek tek oluşmaya başlar. Benim de başıma çok geldi. TV8'i almam da şartların oluşmasıydı. Her adımımda şartlar oluştu. Fenerbahçe'nin 10 numarası vardı. Max Kruse. Max Kruse bir anda çekti ve gitti. O zaman hem taraftarlar, hem kulüp açısından negatif durumdu. Ani kopuş. Fenerbahçe için tatsız durum oldu. Bu konuda da aynı şey oldu.Mesut Özil üst düzey bir futbolcu. Önemli bir futbolcu gitti. Dünya yıldızı geldi. O zaman belki de Max Kruse var, bu adam ne olacak denirdi. Dediğim gibi şartlar oluştu" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı
Haber Yorumları (1)
VEYSEL: Maç karın doyurmuyor. Tribünlerdeki kerizler olmasa futbolcular ve kulüpler biter. Biz şımarttık bunları. . Maça gitmeyin, boşuna para vermeyin artık. . .
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