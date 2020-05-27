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Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda'da satın alacağı takımla ilgili, "Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı.

27.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:40

Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alacağı konuşulan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı konuyla ilgili, "Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti. Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BENCE LİGLER OYNANMALI"

Liglerin başlaması konusunda da yorumda bulunan Acun Ilıcalı, bu konuda futbolcuların fikrinin sorulması gerektiğini savundu ve "Liglerin başlaması konusunda futbolcuların çoğunluğu oynamak isterse bence oynanmalı. Bu işin başka yönleri de var. Eğer futbolcular oynamak istiyorsa, testler yapılıyorsa, güvenlik sağlanıyorsa, sağlık bakanlığı oynanabilir diyorsa bence oynanmalı" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI OLMA HAYALİM YOK"

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in "Fenerbahçe'ye başkan olma hayalin var mı?" sorusuna ise öyle bir düşüncesinin ve hayalinin olmadığı yanıtını verdi.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
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