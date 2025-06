Acun Ilıcalı, şu andacanlı yayında Fenerbahçe ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Taraftarların merakla beklediği konular bir bir ele alınıyor. Peki, Acun Ilıcalı hangi kanalda konuşuyor, canlı izleme linki var mı?

ACUN ILICALI HANGİ KANALDA KONUŞUYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe camiasını yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler Ekol TV ekranlarında canlı olarak aktarılıyor. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gelecek planları, başkanlık süreci, teknik direktör tercihi ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı ifadeler kullanıyor.

Ilıcalı : "Bütün takımlar bir amaç için takım kuruyor. Her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Kahrolduk. Tahmin olarak soruyorsan, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü federasyonumuz. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu niye ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız."

"Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıradışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok."

"Sezon başından beri yabancı hakem olsa çok şey değişirdi. En başından orta hakem yabancı olsa, Fenerbahçe şampiyon olur muydu, puan puana giderdik, ondan sonra ne olurdu bilemem. 8 puanın nedeni hakem hatalarıydı. Bunu da ben söylemiyorum, yabancı hakem getirdik, sorduk, 'Ben böyle bir şey görmedim.' dedi. Ama ligin son döneminde biz başarısızdık ama puan farkı olmasa ne olurdu bilmiyorum. İlk yarıda bir facia vardı, ikinci yarıda yabancı VAR gelmesiyle hakem hataları ciddi bir şekilde azaldı."

"Altını çizerek söylüyorum, 3 ayrı yerde cevap vermişim ben. Başkanımız da ayrıca cevap verdi. Bir tur daha cevap vereyim. Aynı cevabı veriyorum. Bize gelmedi, biz reddetmedik. Bir konuşma olmadı. Bana kasımda sordular, söyledim. Ekimde sordular, söyledim. Hepsinde aynı cevabı verdim. Niye yalan üretiliyor anlamıyorum."

"İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı? Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. 3 yıllık bir seçim sürecimiz var. Benim hayatım, başarısızlıkları başarıya çevirmekle geçti. Bütün hayat hikayem bu. Burada benim ve yönetimin, ilk yılında, üç yıl için seçilmiş bir durumda, imza ile gitmek demokratik bir hak olsa da yarın için de aynı kapıyı açmıyor mu, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Demokratik bir hak ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye uygun bir durum olduğunu düşünmüyorum."

"Spor dünyasının içinden çıktım ve geri döndüm. Geri döndüğümde şunu gördüm, bizim muhabirlik zamanlarımızda biz cennette yaşıyormuşuz. Böyle bir masumiyet içinde olan bir dünyamız vardı. İş değişmiş. Şu anda işin bu tarafı, sosyal medyada etkileşim adına, paralı satın alınan gruplarla iş başka bir yere geçmiş. Ben kendi görevimi layıkıyla, namusumla yaptım. Fenerbahçe tarafında gördüğüm, her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün provokasyon. Ben kendimden eminim. Kendi işimi bir saniye bile eksiltmeden, bütün yönetime de şahidim. Bir hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık ve bir şeyler yaptık. Finansal olarak bir şeyler yaptık ama karşı taraf pislik çukuru. Bir tane kadın var, geçen önüme geldi. Benimle ilgili iftira atıyor, midem bulandı. "Acun, Arda'yı getirecek" diye bir şey demiş kadın. Arda Turan'ı getirecek demiş. Bir haber almış olamaz. Amacı provokasyon. Ne yaparız da zarar veririz diye bir kafa yapısı."

Canlı yayını Ekol TV platformlarından izleyebilirsiniz.