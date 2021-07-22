Maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik Acun'dan bir savunma daha geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik Acun'dan bir savunma daha geldi

Maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik Acun'dan bir savunma daha geldi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

PSV - G.Saray maçında yayının kesilmesinde illegal bahis reklamının sebep olduğu şeklinde söylentilerin dolaşmasının ardından bu iddiaları yalanlayan Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım daha geldi. Ilıcalı, "Bize gelen yayında oynama, değişiklik yapma hakkımız yoktur. Sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi haklarını aldıktan sonra dün akşam ilk kez yayın yapan TV8'de sürekli kesilen yayın hakkında tartışmalar devam ediyor. Bu sabah illegal bahis reklamlarından para kazanıldığı iddialarını yalanlayan Acun Ilıcalı'dan bu kez görsellerle birlikte bir paylaşım geldi.

"OYNAMA HAKKIMIZ YOKTUR"

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma, "Türkiye'de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda'da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. Bizim bu yayınla oynama, ekleme, değiştirme hakkımız yoktur. Gelen yayını üzerine sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız" notunu düştü.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı:

Acun Ilıcalı'dan maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik bir açıklama daha
PSV - G.Saray maçında yayının illegal bahis reklamlarından dolayı kesildiği iddialarına Acun Ilıcalı'dan cevap geldi
PSV - G.Saray maçında yayının illegal bahis reklamlarından dolayı kesildiği iddialarına Acun Ilıcalı'dan cevap geldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Aytaç Kara Rıza Çalımbay Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maç yayınının illegal bahisten kaynaklı kesildiği iddiasına yönelik Acun'dan bir savunma daha geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:39:13. #1.16#

title