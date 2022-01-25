Acun Ilıcalı çok sert başladı! Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Grant McCann ile yollar resmen ayrıldı. Taraftarlar, peş peşe galibiyetler alan hocanın gönderilmesiyle şaşkında döndü.
İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi.
HERKES ŞAŞKIN
Teknik direktör McCann'in ani ayrılığı taraftarları ikiye böldü. Takımın yükselen grafiğinden sonra böyle bir karar alınması infial yarattı.
"YENİ HOCA HEMEN AÇIKLANACAK"
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada alınan kararı çok net ifadelerle duyurdu. Ilıcalı kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Grant harika bir insan ama şimdi değişim zamanı. İki galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum ancak teknik direktör değiştirmek için yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz yakın zamanda açıklanacak" dedi.