Acun Ilıcalı çok sert başladı! Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı çok sert başladı! Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Grant McCann ile yollar resmen ayrıldı. Taraftarlar, peş peşe galibiyetler alan hocanın gönderilmesiyle şaşkında döndü.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi.

Acun Ilıcalı çok sert başladı! Hull City'de ilk icraatı taraftarı ikiye böldü

HERKES ŞAŞKIN

Teknik direktör McCann'in ani ayrılığı taraftarları ikiye böldü. Takımın yükselen grafiğinden sonra böyle bir karar alınması infial yarattı.

Acun Ilıcalı çok sert başladı! Hull City'de ilk icraatı taraftarı ikiye böldü

"YENİ HOCA HEMEN AÇIKLANACAK"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada alınan kararı çok net ifadelerle duyurdu. Ilıcalı kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Grant harika bir insan ama şimdi değişim zamanı. İki galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum ancak teknik direktör değiştirmek için yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz yakın zamanda açıklanacak" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
ADF:

sergen gelir ve takımı ligde tutar.

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