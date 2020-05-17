Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Avrupa'da kulüp satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Öyle bir düşüncem var. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak" dedi.

Ertem Şener'in Instagram canlı yayınına katılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Avrupa'dan kulüp satın alma" projesinin detaylarını anlattı.

Ilıcalı, "Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası. Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı" diye konuştu.

"FUTBOLA YILDIZ KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Ünlü televizyoncu, kulüp alma düşüncesiyle ilgili olarak da "Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak" ifadelerini kullandı.