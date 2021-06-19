İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı
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İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde saat 15.00'te sandıklar kapandı. İlk açılan sandıkta Eşref Hamamcıoğlu adına daha fazla oy atıldı. Galatasaray Lisesi kökenli üyelerin oylarının ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu tarafına oy attığı, ilerleyen sandıklarda Burak Elmas'ın onu yakalayabileceği belirtildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni başkanın belli olmasına saatler kaldı. Saat 15.00'te oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. 1 numaralı sandıkta Eşref Hamamcıoğlu ismi ön plana çıktı. Galatasaray Lisesi kökenli üyelerin oylarının ilk sandıklarda daha fazla olduğu belirtiliyor.

"ELMAS YAKALAR"

Diğer sandıkların açıklanmasıyla 47 yaşındaki başkan adayı Burak Elmas'ın, Hamamcıoğlu'nu yakalayacağı konuşuluyor. Şu an için Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas isimleri başkanlık için ön plana çıkmış durumda.

1 Numaralı sandık:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı
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İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı - Haberler Spor
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