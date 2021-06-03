Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaş zamları netleşmeye başladı! Emekliye çifte bayram, memura fark geliyor

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan veriye göre, SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Üstüne bir de ikramiye alacak olan emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak. Önümüzdeki ay memurlar için de güzel haberler var. Memurlar ocakta yüzde 3 zam almıştı. 6 aylık enflasyona göre, memurlara da şimdiden yüzde 3.39'luk zam göründü. Bu rakamlara haziran ayında açıklanacak enflasyon farkı da yansıtılacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor.

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

OCAKTA YÜKSEK ARTIŞ OLMUŞTU

SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.

MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.

EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Posta'da yer alan habere göre, ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

TABAN MAAŞ 1.500 LİRA

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI İKRAMİYE VAR

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de ikramiyelerini almış olacak.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR

Ocak 2021 maaşı yüzde 6.39'e göre;

400 - 426

488 - 519

542 - 576

596 - 634

650 - 692

704 - 749

759 - 807

813 - 865

867 - 922

921 - 980

975 - 1.038

1.029 - 1.095

1.084 - 1.153

1.192 - 1.268

1.300 - 1.383

1.409 - 1.499

1.500 - 1.596

1.625 - 1.729

1.734 - 1.845

1.842 - 1.960

1.950 - 2.075

2.059 - 2.190

2.167 - 2.306

2.276 - 2.421

2.384 - 2.536

2.492 - 2.652

2.601 - 2.767

2.709 - 2.882

2.817 - 2.997

2.926 - 3.113

3.034 - 3.228

3.142 - 3.343

3.251 - 3.459

3.359 - 3.574

3.468 - 3.689

3.576 - 3.804

3.684 - 3.920

3.793 - 4.035

3.901 - 4.150

4.009 - 4.266

4.118 - 4.381

4.226 - 4.496

4.334 - 4.611

4.443 - 4.727

4.659 - 4.957

4.876 - 5.188

5.093 - 5.418

5.418 - 5.764

5.635 - 5.995

6.177 - 6.571

6.502 - 6.917

6.788 - 7.221

6.827 7.263

6.788 - 7.221

7.043 - 7.493

7.260 - 7.724

7.585 - 8.070

8.127 - 8.646

(En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.)

İlk 5 aylık enflasyona göre memur maaşlarındaki artış

Ocak 2021 maaşı şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)

Hademe (15/1) 3.782 - 4.024

Hizmetli (15/1) 3.782 - 4.024

Mübaşir (11/1) 4.020 - 4.276

Usta öğretici (11/1) 4.075 - 4.336

Yoklama memuru (11/1) 4.075 - 4.336

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 - 4.339

Memur (9/1) 4.080 - 4.340

Zabıta memuru (9/1) 4.161 - 4.427

İtfaiyeci (9/1) 4.339 - 4.617

Araştırmacı (9/1) 4.373 - 4.652

İmam/hatip (9/1) 4.391 - 4.672

Müezzin (9/1) 4.391 - 4.672

Şef (7/1) 4.416 - 4.698

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 - 4.788

Öğretmen (9/1) 4.556 - 4.848

Vaiz (9/1) 4.625 - 4.921

Hemşire (9/1) 4.829 - 5.138

Sağlık memuru (9/1) 4.829 - 5.138

Ebe (9/1) 4.835 - 5.144

Programcı (9/1) 4.975 - 5.293

Bekçi (lisans 9/1) 5.006 - 5.326

Şube müdürü (7/1) 5.592 - 5.950

Avukat (9/1) 5.931 - 6.310

Polis (11/1) 5.995 - 6.378

Veteriner hekim (7/1) 6.314 - 6.717

Mühendis (7/1) 6.347 - 6.753

Komiser (8/1) 6.443 - 6.854

Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 - 6.958

Başkomiser (8/1) 6.549 - 6.967

Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 - 6.991

Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 - 7.105

Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 - 7.251

Müfettiş (7/1) 7.225 - 7.687

Uzman (7/1) 7.298 - 7.765

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 - 8.241

Kaymakam (4/1) 8.237 - 8.763

Doçent (1/1) 8.695 - 9.251

(Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.)