Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "GAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve gerçekleştirdiği yüksek ihracattan dolayı Acarsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Acarsan Makarna İhracatın Yıldızı ödülüyle ödüllendirildi.

Acarsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Acarsan Makarna, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından ödüllendirildi. GAİB'e kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firmaya düzenlenen törenle "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi. Teymur Continental Otel'de gerçekleşen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, GAİB Birlik Başkanları ile Gaziantep Oda ve Borsa Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Acarsan Makarna adına ödülü, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin elinden aldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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