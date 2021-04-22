Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar'la ilgili 'ayrılacak' iddialarına nokta koydu. Çebi, "Aboubakar'la ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, şaşırmamak elde değil. Sözleşmesi iki yıl, opsiyon bizim elimizde. Yani uzatıp uzatmama yetkisi bizde. Biz istemediğimiz sürece hiçbir yere gidemez" diye konuştu.

Siyah-Beyazlılar'da sözleşmesi uzayacağı için bilerek oynamadığı iddiaları konuşulan Vincent Aboubakar hakkında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bilgilendirme yaptı. Spor yazarı Bilal Meşe, Ahmet Nur Çebi'nin dost meclisinde Aboubakar hakkında yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

İşte Çebi'nin Aboubakar hakkındaki sözleri:

"ALGI YARATIYORLAR"

"Aboubakar'la ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, şaşırmamak elde değil. Sözleşmesi iki yıl, opsiyon bizim elimizde. Yani uzatıp, uzatmama yetkisi tamamen bizde. Dedikodularla algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz istemediğimiz sürece Aboubakar serbest kalmayı bir kenara bırakın, hiçbir yere gidemez.

"YETKİ TAMAMEN BİZDE"

Yetki tamamen bizdedir. İster uzatırız, ister opsiyon hakkımızı kullanmayız." Kamerunlu golcü için Fenerbahçe'nin Aboubakar'a seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık teklif yaptığı iddia edilmişti. Ancak Çebi, Aboubakar'ın opsiyon haklarının kendilerinde olduğunu belirterek Kamerunlu hakkındaki durumu belirtti.4