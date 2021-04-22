Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar'la ilgili 'ayrılacak' iddialarına nokta koydu. Çebi, "Aboubakar'la ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, şaşırmamak elde değil. Sözleşmesi iki yıl, opsiyon bizim elimizde. Yani uzatıp uzatmama yetkisi bizde. Biz istemediğimiz sürece hiçbir yere gidemez" diye konuştu.

Siyah-Beyazlılar'da sözleşmesi uzayacağı için bilerek oynamadığı iddiaları konuşulan Vincent Aboubakar hakkında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bilgilendirme yaptı. Spor yazarı Bilal Meşe, Ahmet Nur Çebi'nin dost meclisinde Aboubakar hakkında yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

İşte Çebi'nin Aboubakar hakkındaki sözleri:

"ALGI YARATIYORLAR"

"Aboubakar'la ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, şaşırmamak elde değil. Sözleşmesi iki yıl, opsiyon bizim elimizde. Yani uzatıp, uzatmama yetkisi tamamen bizde. Dedikodularla algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz istemediğimiz sürece Aboubakar serbest kalmayı bir kenara bırakın, hiçbir yere gidemez.

Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!

"YETKİ TAMAMEN BİZDE"

Yetki tamamen bizdedir. İster uzatırız, ister opsiyon hakkımızı kullanmayız." Kamerunlu golcü için Fenerbahçe'nin Aboubakar'a seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık teklif yaptığı iddia edilmişti. Ancak Çebi, Aboubakar'ın opsiyon haklarının kendilerinde olduğunu belirterek Kamerunlu hakkındaki durumu belirtti.4

Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!
Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı
Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:30:57. #1.15#

title