Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek
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Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

26.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:17

Elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ait abonelikler bugünden itibaren e-Devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÜCRETLENDİRME DURDURULACAK

e-Devlet Kapısı'ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

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Haber Yorumları (2)
AAA: Bir an önce başlasın süper olur
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BİLİRKİŞİ: GSM OPERATÖRLERİ İÇİN HENÜZ BAŞLAMAMIŞ. UMARIM SÜRÜNDÜRMEZLER VE BİR AN ÖNCE İŞLEM AKTİFLEŞİR.
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