SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
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SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon olduTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da 4 yıl önce muay thai sporunu öğrenmeye karar veren Özge Nur Çalış (18), salona yalnız gitmemek için birlikte antrenmanlara başladığı kardeşi Sıla ile Avrupa Kupası birinciliğinin ardından...

SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da 4 yıl önce muay thai sporunu öğrenmeye karar veren Özge Nur Çalış (18), salona yalnız gitmemek için birlikte antrenmanlara başladığı kardeşi Sıla ile Avrupa Kupası birinciliğinin ardından dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Antalya'da yaşayan Özge Nur Çalış, 4 yıl önce muay thai sporu yapan arkadaşından etkilenip, antrenmanlara başladı. Ailesinin spor salonuna yalnız gitmemesini istediği Özge, kardeşi Sıla (17) ile çalışmalara başladı. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde muay thai öğrenen abla-kardeş, başarılarından dolayı ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı. 2019 yılındaki Türkiye şampiyonasında Sıla, Türkiye ikinciliği, Özge de üçüncülük kazandı. Aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda abla-kardeş, ilk uluslararası başarılarını elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle müsabakalara verilen arayı evde ve parklarda antrenman yaparak geçiren Özge ve Sıla Çalış, bu yıl düzenlenecek uluslararası turnuvaların hazırlıklarına devam ediyor. Aydın'da 3 Haziran'da yapılan Türkiye şampiyonasında Sıla, üstgençler 63,5 kiloda altın madalya elde etti. Milli formayla Tayland'da aralık ayında yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sıla, ablası Özge ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli takımda başarılarını artırmayı hedefleyen Özge de 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçmelerde dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanmak için ringe çıkacak. Abla-kardeş dünya şampiyonasında altın madalyayı hedeflediklerini anlatan Özge Nur Çalış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 4 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle spora başladım. Annem ve babam, kardeşimle antrenmanlara gelmemi istedi. Kardeşimle antrenmanlara başladık. Türkiye üçüncülüğü, Avrupa Kupası birinciliğinin ardından milli takıma katılmaya hak kazandım. Dünya Kupası'na kota almak için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak dedi.

Ablasının yalnız kalmaması için başladığı muay thai sporunda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Sıla Çalış ise, Özge ile başlayıp, 2019'da Türkiye ikinciliği ve Avrupa Kupası birinciliği kazandım. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum. Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Abla-kardeş çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Abla-kardeş şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu.

SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu
SPOR Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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