Abdurrahim Albayrak taraftarın yüreğine su serpti: Mohamed'i fazla teklif yapsalar da kimse alamaz

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için "4 milyon doların üzerinde bir teklifi Zamalek değerlendirir" iddialarına Abdurrahim Albayrak yanıt verdi. Albayrak, Galatasaray'ın 1 Temmuz 2022'ye kadar opsiyonu kullanma hakkı olduğunu ve taraftarın endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Mustafa Muhammed için Mısır basınının "4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir" iddiasına Galatasaray'dan flaş bir cevap geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma geldiği dünden itibaren gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Fatih Terim'den de tam not alan Mustafa Muhammed'in sözleşmesiyle ilgili noktayı koydu.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Mısır basını tarafından ortaya atılan "4 milyon doların üzerinde bir teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirebilir" iddiasına Milliyet aracılığıyla yanıt veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Muhammed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."

"KİMSE ALAMAZ"

"Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair-Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek'e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz."

"HERKES İZLEMEKTEN KEYİF ALIYOR"

Muhammed'in Galatasaray'a çok yakıştığını belirten sarı-kırmızılı idareci, "Muhammed takıma katılalı fazla bir süre olmadı, fakat onu izlemekten herkes büyük keyif alıyor. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir sporcu." ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR SARI KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK"

Mustafa Muhammed'in uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edeceğinin altını çizen Albayrak, "Bu kalitesine rağmen çok uygun rakamlara oynuyor. Kendisi uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

(Milliyet)