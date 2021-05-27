Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Yönetiminde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor

Yiğit Şardan, Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen seçimde aday olma kararı verdi. Böylece Şardan, Galatasaray'da başkanlığa aday olan 6. isim oldu. Şardan'ın yarın adaylığının resmileşeceği belirtildi. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın, Şardan'ın ekibinde olması bekleniyor.

Galatasaray'da başkan adayları her geçen dakika artıyor. Eski milli sporcu ve F1 Komitesi kurucu üyesi olan Yiğit Şardan'ın yarın Galatasaray başkanlığı için aday olduğunu duyuracağı belirtildi. Hürriyet'in haberine göre; Şardan'ın listesinde Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal'ın da olması bekleniyor.

İşte Şardan'ın listesi:

Abdurrahim Albayrak

Yusuf Günay

Dinçer Azaphan

Levent Karadeniz

Dinçer Acar

Ömer Cansever

Mahmut Recevik

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar/ Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.

Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.