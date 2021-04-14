Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi. Dün Başkan Mustafa Cengiz'in takıma yönelik sert açıklamasının ardından antrenmanların protesto edileceği söylentileri dolanmıştı, olaya Albayrak el attı. Fatih Terim'in karede olmaması ise yeni bir tartışma konusu oldu. Terim'in, Albayrak'a karşı bir süredir iyi bakmadığı dedikoduları da hararetlenmiş oldu.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in dün GSTV'de yaptığı canlı yayında söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar." ifadeleri futbol takımında büyük rahatsızlık yaratmıştı. Takımın idmanları protesto edeceği ve buna Fatih Terim'in engel olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak tesislere giderek kontrolü ele aldı.

FATİH TERİM'İN OLMAMASI DİKAKT ÇEKTİ

Abdurrahim Albayrak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi. İkinci Başkan Albayrak takımla çekildiği fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı. Fotoğrafta Fatih Terim'in olmaması da dikkat çekti. Terim, Belhanda'nın ayrılışında takımı toplayıp fotoğraf çektirmişti, bugün ise bu kareye katılmadı.