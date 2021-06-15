Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi
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Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi

Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yönetim listesinde olduğu başkan adayı Yiğit Şardan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarını yalanladı. Albayrak, "Haluk Yürekli'nin şahsım hakkında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak oy istediğimi iddia eden açıklamaları gerçek dışıdır. Hakkında gerekli hukuki işlem başlatılmıştır" diye konuştu.

Abdurahhim Albayrak, ünlü yorumcu Haluk Yürekli'nin iddialarına cevap verdi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yönetiminde olduğu başkan adayı Yiğit Şardan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediğini söylentilerini yalanladı ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.

İşte Albayrak'ın paylaşımı:

Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi
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Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi - Haberler Spor
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