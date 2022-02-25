Abdullah Avcı şampiyonluğun fitilini yaktı: Hikaye böyle yazılır

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçın ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Harika gidiyoruz, çok mutluyuz" dedi.

"BUNUN TADINI ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Hata yapma lükslerinin olmadığını belirten Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı." dedi.

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