Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik açıklaması
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Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik açıklaması

Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sörloth ve Hamsik transferleri için çalışmalarının olduğunu, iki oyuncuyu da takımda görmeyi çok istediğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sörloth ve Hamsik transferleri için çalışmalarının olduğunu, iki oyuncuyu da takımda görmeyi çok istediğini söyledi.

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları ve hedeflerine yönelik bilgiler verdi. Avcı, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor transferleri için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu ligi bilen tanıyan bir stoper daha alacağız. Sol bek için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya 6-8-10 gibi oyunun iki yönünü oynayan bir oyuncu takviye etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra hücum hattında santrfor ve kanat oyuncusu takviye etmek için de temaslarımız devam ediyor" dedi.

SORLOTH VE HAMSIK'I DOĞRULADITransfer gündemlerinde yer alan Alexander Sörloth ve Marek Hamsik ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Abdullah Avcı, "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar, keşke olsa. Bekleyelim, görelim. Hatta başkana, 'Sörloth'u bekleyeceksek ben beklemeye razıyım' dedim. Çünkü burayı yaşamış, 30 gol atmış, burada seviliyor, düzgün karakter. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmuyorsa B planını devreye sokacağız. Orta sahaya marka bir isim için çalışıyoruz. Olur, olmaz; zaman gösterecek. Hamsik ismi doğru. Büyük oyuncu, keşke olabilse. Ekonomiye göre hareket ediliyor" diye konuştu."ŞAMPİYONLUĞA YÜREKTEN İNANIYORUZ"Deneyimli teknik adam şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, "Devamlı mücadelenin ve zirvenin içinde olan bir Trabzonspor ile gelirken örtüşen hedeflerimiz bunlardı. Trabzonspor yarışın içerisinde olacak, belki de şampiyon olacak. Ben ve ekibim şampiyonluk yarışında olacağımıza ve hatta şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu heyecanımız ekibimizle birlikte var. Şehir de bu desteği bana veriyor. Şampiyonluğa inanıyorum, enerjim de yüksek. Altyapıyla ilgili de çalışmalarımız var ve bu anlamda da iz bırakmak istiyorum. Akademideki hayalimi şampiyonlukla birlikte gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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