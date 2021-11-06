Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi: Anneleri bunu hak etmiyor
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Trabzonspor liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerinden Uğurcan Çakır'a edilen küfürlere tepki gösterirken, "Uğurcan, milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan'ın annesi ne benim annem ne bunu söyleyen taraftarların da ailesi ve annesi bunu hak etmiyorlar" dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililer teknik direktörü maçı değerlendirirken, Uğurcan Çakır ile Beşiktaş tribünü arasında yaşanan gerginliğe de değindi.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
Geçen sene de kazandık. Seyircisizdi. Seyircili burada kazanmak kolay değil. O baskıyı hissettiriyorlar. Bu baskıyı nasıl kırarız buna çalışmıştık. Baskıyı kırınca oyunun içinde olacağımıza inanıyorduk. Harika bir galibiyet aldık. Biz burada sadece 3 puan kazandık, şampiyonluk falan kazanmadık.
Uğurcan, milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan'ın annesi ne benim annem ne bunu söyleyen taraftarların da ailesi ve annesi bunu hak etmiyorlar. Başka taraftarlar da hak etmiyor. Bunu söyleyenlerin annesi de hak etmiyor, bizim annemiz de.
Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz.