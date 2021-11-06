Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi: Anneleri bunu hak etmiyor

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililer teknik direktörü maçı değerlendirirken, Uğurcan Çakır ile Beşiktaş tribünü arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"SADECE 3 PUAN KAZANDIK"

Geçen sene de kazandık. Seyircisizdi. Seyircili burada kazanmak kolay değil. O baskıyı hissettiriyorlar. Bu baskıyı nasıl kırarız buna çalışmıştık. Baskıyı kırınca oyunun içinde olacağımıza inanıyorduk. Harika bir galibiyet aldık. Biz burada sadece 3 puan kazandık, şampiyonluk falan kazanmadık.

"BENİM ANNEM DE HAK ETMİYOR"

Uğurcan, milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan'ın annesi ne benim annem ne bunu söyleyen taraftarların da ailesi ve annesi bunu hak etmiyorlar. Başka taraftarlar da hak etmiyor. Bunu söyleyenlerin annesi de hak etmiyor, bizim annemiz de.

BAKASETAS'IN SON DURUMU

Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet