Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
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Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor Kulübü'nün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray maçında ise süre alamamıştı. Parmak'ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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