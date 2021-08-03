Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor'un İstanbul kampında Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor'un İstanbul kampında Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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