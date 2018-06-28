Abdülhamithan'ın Torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan, Müjdat Gezen'e Hakaret Davası
Ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'e, Abdülhamithan'ın torunu olan Nilhan Osmanoğlu, Gezen'in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında özel bir televizyonda kanalında programa katılan Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'e, Abdülhamithan'ın torunu olan Nilhan Osmanoğlu, şahsına hakaret ettiğini iddia ederek Gezen'e dava açtı. Müjdat Gezen ise savunmasında,söylediklerinde hakaret içerikli kelimelerin olmadığını dile getirdi.
HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda 2. Abdulhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu ile ilgili bir konu konuşuldu. İddiaya göre Gezen, Osmanoğlu'nu hedef alarak, hakaret içerikli bir söz söyledi.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
Osmanoğlu, hakkında söylenen sözler sonrası savcılığa başvurarak Gezen'den şikayetçi oldu. Osmanoğlu'nun şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SEYİRCİNİN TEPKİSİNE GÖRE SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR
Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Gezen'in ifadesine başvuruldu. Gezen, sözlerinin içeriğinde hakaret olarak değerlendirilebilecek hiçbir ima olmadığını, iddia edildiği gibi hakaret suçunu işlemediğini ileri sürerek "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" diye konuştu.
MÜJDAT GEZEN'İ AFFETMEDİ
Savcılık tarafından ikili arasındaki olayın uzlaşma kapsamında olduğu belirtilerek dosyaya uzlaştırmacı tevzi edildi. Fakat Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası, Gezen hakkında hakaret suçundan dava açtı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Gezen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak
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Halk arenası programına telefonla katılıp hakaret etmişti bu hanımefendiye. Kıvırma boşuna darbukadör bayram ettiğin o lafların bedelini ödeyecek sana adalet insAllah.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Adam haklı ingilizlere teslim olsaydınız. Efendileri ülkeden gitmek zorunda kalmazdı. Coni dimitri fransuva olarak mutlu mesut yaşardıkCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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ya bunlardan kurtulamadık gitti cem sultan vakası gibi milletin her şeyine karışıyolar sonrada laf söyleyince dava edin ohh miss ikincisi MÜJDAT GEZEN''İ AFFETMEDİ falan yazmışsınız türk milleti bunları affetti mi ingilizlerle bir olup isyan çıkardılar koltukları için o günleri unutmadık.Cevap Yaz 6 9 Yayından KaldırSVS58: ulan mal abdülhamithanın torunu demiş şu tarihini bir araştır sen sonra haberlere yap.Yayından KaldırVEYSEL: sen hangi ülkede yaşıyorsun. kadın kendisine hakaret edeni dava etmiş. hakkını aramasın mı yani. bu karışmak mı oluyor. şunuda merak etme biz Türkler kimin ihanet ettiğini iyi biliriz. isyanı çıkaranlar ingiliz meşeili ittihatçılardıYayından Kaldır