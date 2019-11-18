ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi

18.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:59

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye, Kuveyt ve Afganistan'dan 4 vatandaş ve 5 şirketi, DEAŞ ile bağlantılarını gerekçe göstererek kara listeye aldı. Yaptırım kararı, Türk vatandaşları A.B. ve İ.B., Kuveyt vatandaşı Said Han ve Afganistan vatandaşı Rahil Vakula'ya karşı alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre; açıklamada, "Bugün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, IŞİD'in satın alma aracısı olarak hareket eden iki Türk vatandaşına ve Suriye, Türkiye ve Körfez bölgesinde çalışan DEAŞ bağlantılı 4 şirkete karşı yaptırım getirdi" ifadeleri yer aldı. Diğer iki kişinin de DEAŞ finansman programına katıldığı ifade edildi.

DEAŞ'A PARA AKTARDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca hayırseverlik bahanesiyle DEAŞ'e para aktardığı iddia edilen Nejaat Social Welfare Organization şirketi de 'kara listeye' alındı. Yaptırım listesine, Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company, Tawasul Company, ACL Ithalat Ihracat şirketleri de dahil edildi.