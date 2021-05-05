ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması
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ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirdi.

Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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