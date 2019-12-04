ABD Temsilciler Meclisi 'Uygur yasa tasarısı'nı kabul etti: Çin'e yaptırım uygulansın

04.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:28

ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.



Demokrat Kaliforniya vekili Brad Sherman tarafından sunulan tasarı, her iki partinin de yoğun desteğini alarak genel kurul oylamasında 1'e karşı 407 oyla geçti. Euronews.com'da Görüntüle