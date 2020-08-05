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ABD petrol stokları bir haftada 8.6 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

ABD petrol stokları bir haftada 8.6 milyon varil azaldı
05.08.2020 07:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 07:38

ABD hampetrol stokları, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.63 milyon varil arttı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.75 milyon varil azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 3.82 milyon varil arttı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.05 artışla 44.37 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.

 


Kaynak: DHA

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