ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek

ABD'nin köklü bankalarından Citibank, hazırladığı raporda salgına karşı üretilen aşıların dağıtılmaya başlamasının ardından Fed'in gevşek para politikası nedeniyle 2021 yılında doların yüzde 20 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.

Ayın 19'unda açıklanması beklenen faiz kararına beklenirken Amerika'nın en büyük ve en köklü bankalarından biri olan Citibank, doların geleceğine ilişkin detaylı bir araştırma raporu hazırladı.

DOLAR YÜZDE 20 DEĞER KAYBEDEBİLİR

Citibank, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların yaygın dağıtımı ve devam etmekte olan gevşek para politikası nedeniyle ABD dolarının gelecek yıl yüzde 20 kadar değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. ABD'li banka dün yayınladığı araştırma raporunda, "Uygun ve yaygın olarak dağıtılacak aşılar piyasaya çıktığında, bunun dolardaki aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açacağına inanıyoruz. Böyle bakıldığında, dolardaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ve doların 2021'de yüzde 20 kadar düşme potansiyeli bulunuyor" denildi.

İLAÇ MÜJDESİ GELMİŞTİ

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc dün ileri aşama deneysel aşısının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu açıklamıştı. Citi'nin doların değer kaybedeceği yönündeki görüşü enflasyon beklentileri artsa bile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği tahminine de dayanıyor.

YARDIM PAKETİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

ABD Kongresi, korona salgınının patlak verdiği ilk dönem olan Mart ve Nisan aylarında partilerüstü bir anlaşmayla ailelere, şirketlere ve işsizlere 3 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi sağlamıştı. Ancak bu paranın büyük çoğunluğu harcandı. ABD'de Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri arasında görüşülen, korona salgını nedeniyle ekonomik zarara uğrayan ailelere, iş yerlerine ve işsizlere yeni nakit desteği sağlayacak anlaşma seçim sonrasına kalmıştı. ABD'de başkanlık seçimini Joe Biden kazandı ancak mevcut Başkan Trump seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor. Trump, seçim kampanyası çalışmalarına başlamadan önce yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız teşvik paketini almalı. Seçimlerden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini hazırlayacağız" demişti. Ancak seçimi Demokratların adayı Biden kazandı ve yardım paketinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

FAİZ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Fed de ekonomiyi bu etkilerden korumak için uzun süredir faizleri 0.0-25 aralığında tutuyor. Fed son olarak, 5 Kasım'da açıkladığı faiz kararında piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

DOLAR ENDEKSİ YATAY

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ardından Moderna'nın da koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirdiğini açıklamasının ardından ABD borsaları dün tarihi zirveden kapandı. Bugün ise MSCI dünya borsaları endeksi rekor kırdı. Dolar endeksi ise aşıya rağmen salgın nedeniyle dünya çapında alınan tecrit önlemlerinin getirdiği endişeyle 92.526 seviyesinde düne göre yatay seyretti.