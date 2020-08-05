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ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü

ABD'nin ham petrol üretimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik daralma ve düşük petrol talebi sebebiyle mayıs ayında rekor miktarda azalarak son 40 yılın en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü
05.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:54

ABD'nin ham petrol üretimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik daralma ve düşük petrol talebi sebebiyle mayıs ayında rekor miktarda azalarak son 40 yılın en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük ortalama 1,99 milyon varil azaldığı belirtilirken, bunun Ocak 1980'den bu yana ham petrol üretiminde görülen en büyük aylık düşüş olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ABD'nin mayıs ayındaki ham petrol üretiminin bir önceki aya göre yüzde 16,6 azaldığı vurgulanan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin 6 ay üst üste düşüş gösterdiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileriyle ülkede petrol talebinin hızla zayıfladığına dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19'a bağlı düşük ekonomik faaliyetler enerji arzı ve talebinde değişikliklere neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'de ham petrol üretiminin en fazla ülkenin enerji merkezi olarak kabul edilen Teksas eyaletinde azaldığına işaret edilirken, bu eyalette petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 764 bin (yüzde 14,8) gerilediği bildirildi.

Teksas'ı günlük 353 bin varil (yüzde 29,1) düşüşle Kuzey Dakota eyaletinin takip ettiği bilgisi paylaşılırken, New Mexico, Oklahoma ve Wyoming eyaletlerinde de ham petrol üretiminin mayısta ciddi anlamda düştüğü vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi bu yılın ilk 2 ayında günlük 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, üretimin bu yılın genelinde ise günlük 11,6 milyon varil olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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