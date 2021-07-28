"ABD'nin en nefret edilen adamı" Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı
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"ABD'nin en nefret edilen adamı" Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı

'ABD'nin en nefret edilen adamı' Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ABD hükümeti, "ülkenin en nefret edilen adamı" olarak anılan ve 2017 yılında menkul kıymetler dolandırıcılığından hüküm giyen eski ilaç yöneticisi Martin Shkreli'ye ait eşi olmayan Wu-Tang Clan albümünü sattığını duyurdu.

ABD hükümeti, "ülkenin en nefret edilen adamı" olarak anılan ve 2017 yılında menkul kıymetler dolandırıcılığından hüküm giyen eski ilaç yöneticisi Martin Shkreli'ye ait eşi olmayan Wu-Tang Clan albümünü sattığını duyurdu.

ABD'de AIDS hastaları için son derece kritik olan Daraprim isimli ilacın hap başına fiyatını yüzde 5 bin artırarak 13.50 dolardan 750 dolara çıkarması ile tanınan Martin Shkreli, 2017 yılında menkul kıymetler dolandırıcılığından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Shkreli'ye hapis cezasının yanı sıra 7.4 milyon dolarlık para cezası da kesilmiş, bu ceza kapsamında hem evine hem de eşi benzeri olmayan Wu-Tang Clan albümüne hükümet tarafından el konulmuştu. Dava sürecinde ABD medyasına verdiği röportajlardaki umursamaz tavırları nedeniyle "ülkenin en nefret edilen adamı" olarak anılan Shkreli'nin hapse girmesinden bu yana albümün merakla beklenen akıbeti netleşti. ABD Adalet Bakanlığı, Shkreli'nin 2015 yılında 2 milyon dolara satın aldığı "Once Upon a Time in Shaolin" adlı albümünün satıldığını duyurdu.

"Zenginleşmek için yalan söylemenin ve çalmanın bedelini ödedi"

ABD Avukat Vekili Jacquelin Kasulis yaptığı açıklamada, satışın eski ilaç firması yöneticisi Shkreli'nin 7.4 milyon dolarlık bir para cezasını tamamen ödediği anlamına geldiğini söyledi. Kasulis, Shkreli'nin kolluk kuvvetlerinin gayretli ve ısrarlı çabaları ile yaptıklarından sorumlu tutulduğunu belirterek, "Zenginleşmek için yalan söylemenin ve çalmanın bedelini ödedi. Eşi benzeri olmayan bu albümün bugünkü satışıyla birlikte müsadere ödemesi tamamlandı" dedi.

Alıcıyla yapılan gizlilik anlaşması nedeniyle albümü kimin veya ne kadara satın aldığı açıklanmadı. Satış fiyatının Shkreli'nin ödediğinden "önemli ölçüde daha fazla" olduğu da ifade edildi.

Albümün tamamlanması 6 yıl sürmüştü

Hip-hop grubu Wu-Tang Clan'ın 2000'lerin sonlarında üzerinde çalışmaya başladığı albümün tamamlanması 6 yıl sürmüştü. New York'ta kaydedilen ve Marakeş'te üretilen albümde pop sanatçısı Cher ve Game of Thrones oyuncusu Carice Van Houten'ın görünüşleri de yer alıyor. El oyması nikel-gümüş bir kutu içinde bulunan albümün mevcut tek kopyası 2015 yılında Shkreli tarafından satın alınmıştı. - WASHINGTON

'ABD'nin en nefret edilen adamı' Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı
'ABD'nin en nefret edilen adamı' Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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"ABD'nin en nefret edilen adamı" Martin Shkreli'ye ait eşsiz Wu-Tang Clan albümü satıldı - Haberler
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