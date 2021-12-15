ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. - Haberler Ekonomi
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı (1)

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı (1)

 Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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